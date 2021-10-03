لو من مواليد 3 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخصية مرنة وسلسة، تعشق العائلة بشكل كبير حيث إنها تحب قضاء وقت كبير مع أفراد العائلة، فمواليد برج الميزان اجتماعيين وودوديين. يتميز مواليد برج الميزان بقدرته على حل المشاكل بطريقة انسيابية وصائبة بالإضافة إلى أنه يرى الأمور من جانب آخر، ويتفهم وجهات النظر المختلفة ويستطيع محاورتها بكل سهولة، يرتبط مولود برج الميزان بعائلته بطريقة جميلة تجعل منه الفرد المسلي والسند لحل المشاكل في العائلة.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 3 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك روح عملية وفي نفس الوقت تبحث عن القيم الحقيقية.. تجتهد كي تصل لأهدافك بأي ثمن وتتمسك بأحلامك حتى لو لم تعجب البعض.



نصيحة:



عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، فقط لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعاً دقيقاً بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعياً وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.