عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23- 9-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا، فقط حافظ على حقوقك ولا تتحدث عن أخبارك وإنجازاتك

 

برج الثور
مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.
مهنيا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة

 

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

 

برج الأسد
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ.. تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في منزل العلاقات يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

 

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع، ومع ذلك عطارد ببرجك يمنحك سرعة بديهة

 

برج العقرب
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي، ولا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ

 

برج القوس
عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.
مهنيا واجتماعيا: قد تكتشف جوانب جديدة في البعض، وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص

 

برج الجدي
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك

 

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك، وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.
عاطفيا: رغم التشوش.. قد يعدك الفلك اليوم بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على إظهار مشاعر دافئة

 

 

 

الأبراج توقعات الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

بتستحمل كتير.. خبيرة أبراج: أنثى العذراء قوتها في ضعفها ولا يستهان بها

أكثر 4 أبراج ثرثرة.. هل أنت منهم؟؟

ترشيحاتنا

جريشة يهاجم عصام عبدالفتاح: لن يذهب حكم مصري للمونديال في وجوده

لوحات تصور البالية.. فنانة من غزة تمزج الجمال بالألم

دعاء الهم والحزن والخوف .. يخلصك من الكرب و يطمئن قلبك

محمد بسام: الأهلي فاوضني.. والشناوي الأفضل في مصر

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ