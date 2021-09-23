حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا، فقط حافظ على حقوقك ولا تتحدث عن أخبارك وإنجازاتك

برج الثور

مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

مهنيا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

برج الأسد

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ.. تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في منزل العلاقات يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع، ومع ذلك عطارد ببرجك يمنحك سرعة بديهة

برج العقرب

مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي، ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ

برج القوس

عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

مهنيا واجتماعيا: قد تكتشف جوانب جديدة في البعض، وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص

برج الجدي

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك، وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

عاطفيا: رغم التشوش.. قد يعدك الفلك اليوم بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب

برج الحوت

مهنيا وماليا: يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على إظهار مشاعر دافئة



