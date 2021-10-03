عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبب مطرب فلسطيني.. القصة الكاملة لايقاف مروان بابلو بعد تغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى

مروان
مروان

أثار مطرب راب فلسطينى حالة من الجدل بعد تغيره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وذلك خلال حفل مروان بابلو.

وأحيا مروان بابلو حفلا غنائيا فى أمس في التجمع الخامس وقام هذا المطرب الفلسطيني بتغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وقال “مروان انى وقفت ببابك يا مروان”.

وتسبب تغيير مروان لكلمات الابتهال في حالة من التذمر والغضب بين الجمهور واتهمه البعض بالإلحاد.

قرار النقابة

قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو بإعتباره أحد مؤديّ الراب خاصة وإنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.


وأخطرت نقابة الموسيقيين، كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.

تعليق ناري من أحمد موسى على ألفاظ مروان بابلو في ابتهال النقشبندي |فيديو

أخبار الفن| تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد خورشيد .. "الموسيقيين" تتخذ إجراء حازما ضد مروان بابلو


تعليق بابلو

نشر مروان بابلو، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديا عبر خاصية الاستورى ، يوجه اعتذارا إلى الجميع عما حدث بحفله فى التجمع الخامس.


وقال مروان بابلو: الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول فى اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحلفة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم”.


وأضاف مروان بابلو: وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية.

مستشار النقابة

علق علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على واقعة مغني الراب مروان بابلو بتغيير كلمات ابتهال "مولاي"، للشيخ سيد النقشبندي، في حلفه أمس، قائلا: "أمر غير مقبول لأن الاستهتار لتلك الدرجة يضرب المجتمع المصري والعربي في صميم القيم الروحية والعادات والرواسخ".


وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تفريغ الابتهال الديني من قيمته الروحانية لصب المطرب الألقاب على نفسه أمر غير مقبول أخلاقيا أو اجتماعيا أو دينيا، لافتا إلى أن مغي الراب "بابلو"،  حصل على نظام تصريح اليوم الواحد لإقامة الحفل، فضلا عن أنه ليس عضوا في النقابة.


وأشار إلى الساحة الغنائية شهدت تحورا وليس تحولا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أهمية تضافر كل الأجهزة في الدولة لمراقبة الكلام الذي يقال بتلك الحفلات.

وأكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن أن نقابة المهن الموسيقية تراقب الأمر قدر الإمكان لكنها لا تستطيع الدخول لبعض الأماكن لأنها ذات طبيعة خاصة، متابعا: "ضربنا في مقتل بعد ما حدث، وهناك عدم إحساس بالمسؤولية أو الكلمة".

 

 

التواصل الاجتماعي نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين الفلسطينى القصة الكاملة حفل مروان بابلو

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ؟ علي جمعة يجيب

مجاهد: كيروش له الحق في اختيار اللاعبين.. والزمالك أنهى أزمة القيد.. فيديو

"هينسي" تضع لمسات ساحرة على فورد F-150 رابتور.. فيديو

أعظم أسباب إنشراح الصدر وإبعاد الضيق وفك الكرب والرضا

النوبة القلبية .. 6 علامات تحذيرية يجب اكتشافها قبل فوات الأوان

ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة" داخل معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ