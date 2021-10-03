السبب مطرب فلسطيني.. القصة الكاملة لايقاف مروان بابلو بعد تغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى

أثار مطرب راب فلسطينى حالة من الجدل بعد تغيره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وذلك خلال حفل مروان بابلو.

وأحيا مروان بابلو حفلا غنائيا فى أمس في التجمع الخامس وقام هذا المطرب الفلسطيني بتغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وقال “مروان انى وقفت ببابك يا مروان”.

وتسبب تغيير مروان لكلمات الابتهال في حالة من التذمر والغضب بين الجمهور واتهمه البعض بالإلحاد.

قرار النقابة

قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو بإعتباره أحد مؤديّ الراب خاصة وإنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.



وأخطرت نقابة الموسيقيين، كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.



تعليق بابلو

نشر مروان بابلو، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديا عبر خاصية الاستورى ، يوجه اعتذارا إلى الجميع عما حدث بحفله فى التجمع الخامس.



وقال مروان بابلو: الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول فى اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحلفة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم”.



وأضاف مروان بابلو: وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية.

مستشار النقابة

علق علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على واقعة مغني الراب مروان بابلو بتغيير كلمات ابتهال "مولاي"، للشيخ سيد النقشبندي، في حلفه أمس، قائلا: "أمر غير مقبول لأن الاستهتار لتلك الدرجة يضرب المجتمع المصري والعربي في صميم القيم الروحية والعادات والرواسخ".



وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تفريغ الابتهال الديني من قيمته الروحانية لصب المطرب الألقاب على نفسه أمر غير مقبول أخلاقيا أو اجتماعيا أو دينيا، لافتا إلى أن مغي الراب "بابلو"، حصل على نظام تصريح اليوم الواحد لإقامة الحفل، فضلا عن أنه ليس عضوا في النقابة.



وأشار إلى الساحة الغنائية شهدت تحورا وليس تحولا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أهمية تضافر كل الأجهزة في الدولة لمراقبة الكلام الذي يقال بتلك الحفلات.

وأكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن أن نقابة المهن الموسيقية تراقب الأمر قدر الإمكان لكنها لا تستطيع الدخول لبعض الأماكن لأنها ذات طبيعة خاصة، متابعا: "ضربنا في مقتل بعد ما حدث، وهناك عدم إحساس بالمسؤولية أو الكلمة".