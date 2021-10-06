محافظ الفيوم ونقيب مهندسي مصر يشهدان الحفل السنوي لنقابة المهندسين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، الحفل السنوي لنقابة المهندسين بالفيوم، الذي أقيم بالحديقة الدولية، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علمياً في الشهادات العامة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وحديثي التخرج، والمهندسين المحالين إلي المعاش، وتكريم أسر المتوفين من المهندسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس هشام والي، نقيب المهندسين بالفيوم، والمهندس أحمد حشيش، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، وعدد من أعضاء النقابة العامة للمهندسين والنقابة الفرعية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فى كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا الحفل السنوي الذي تقيمه نقابة المهندسين لتكريم أبنائها المتفوقين علمياً، والذي يتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي ضرب فيها الجيش المصري أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن أرض الوطن، لافتاً إلى أن مصر زاخرة بالعديد من الكوادر الهندسية الذين شاركوا فى البناء والتنمية في مختلف ربوع مصر.

وأكد المحافظ أن علم الهندسة قائم على التخيل والإبداع، مقترنا بالدقة في العمل، لافتاً إلى أن حجم المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تحدث فى مصر في جميع المجالات، إنما هي نتاج إرادة وعزيمة لمهندسين وطنيين شرفاء، مشيراً إلى أن المشروعات التي تشهدها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خير دليل على ما يحدث من تطور وتقدم بمختلف الأصعدة والقطاعات.

ولفت "الأنصاري" إلى أن حياة الإنسان بها العديد من المحطات، والتفوق هو واحدة من تلك المحطات، التي يجب ألا نقف عندها، بل علينا الاستمرار في البحث عن التميز والإبداع، مناشداً جميع الحضور والمهندسين حديثي التخرج استكمال طريق التفوق والتميز، بالحصول على درجات علمية أعلى خلال مسيرتهم العملية.



كما قدم "الأنصاري" التهنئة للمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين المتفوقين علمياً في الشهادات العامة وخريجي الجامعات من الكليات المختلفة

وخريجي كلية الهندسة الجدد، والمنضمين حديثاً للنقابة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، مشيداً بالمجهود الذي يبذله أولياء الأمور في نجاح وتفوق أبنائهم، لافتاً إلى أن نقابة المهندسين بالفيوم تحرص دوماً على تكريم أبنائها المتفوقين والمتميزين علمياً.

فيما أعرب نقيب مهندسي مصر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب محافظ الفيوم، والنقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم، لافتاً إلى أن مهندسي مصر أثبتوا كفاءة عالية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة مقارنة بزملائهم في جميع دول العالم، وذلك من خلال دعمهم لجميع المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات كالطرق والنقل والطاقة والإسكان والبترول وتعمير القري المصرية وغيرها، موضحاً أن ذلك لمسناه خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعمير الريف المصري.

وأكد "ضاحي" أن اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين، يلقي على عاتقنا مسئوليات كبيرة، مناشداً المهندسين حديثي التخرج بذل المزيد من العمل والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

وكشف نقيب مهندسي مصر، عن نجاح دور النقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع هيئة المكتب، في إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء نادي للمهندسين بالفيوم، ليكون ملتقى لجميع المهندسين لتبادل الخبرات والآراء المتعلقة بجميع المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم ونقيب مهندسي مصر، بتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علمياً في الشهادات العامة، وخريجي الكليات المختلفة، والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، والمهندسين المحالين إلي المعاش وأسر المتوفين من المهندسين، حيث تم منحهم شهادات التقدير، عرفانا بما قدموه لوطنهم وتقديراً لتميزهم وتفوقهم.

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بمنح درع تذكارية للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، كما تم إهداء المحافظ درع نقابة المهندسين العامة من المهندس هاني ضاحي، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم من المهندس هشام والي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم.

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