جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

في وسط الأزمات تظهر الكوميديا وخفة الدم المصرية المعتادة، وحدث هذا في خلال معسكر تدريب حرب أكتوبر، فوسط تدريبات شاقة وإطلاق نار ظهر تيشيرت نادي الزمالك وسط المعسكر، وكان مشهد غير مألوف، وهو سبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجندي بتيشيرت الزمالك أثناء وجوده مع باقي أفراد الكتيبة بالزي العسكري على سيارة جيب عسكرية.





قناص الدبابات التقط الصورة

الرقيب إبراهيم عبد العال

وترجع الصورة إلى الرقيب إبراهيم عبد العال، المعروف باسم "قناص الدبابات"، إذ استطاع قنص 18 دبابة إسرائيلية بمفرده في الحرب، وكان عبد العال الذي يعمل الآن مراجع مالي في الشؤون الاجتماعية ضمن أفراد الكتيبة التي تضم 14 جنديًا هم أبطال الصورة الشهيرة، وهي كتيبة 35 فهد بقيادة المقدم عبد الجابر أحمد علي الذي يتوسط الصورة وعلى رأسه "كاب" أبيض، حسبما قال عبد العال لصدى البلد.

وقال عبد العال، إن قصة الصورة تعود إلى ما قبل حرب أكتوبر، وهذا عكس ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصورة كانت في حرب أكتوبر، الصورة كانت سنة 1972 قبل الحرب بسنة، كنا وقتها في فقرة ترفيهية بعد العصر بعد ما أنهينا التدريب في معسكر "قمة فايد" بمحافظة الإسماعيلية".

القوات المسلحة توزع تيشيرتات الأهلي والزمالك

وأشار صائد الدبابات، إلى أن الصورة كانت أثناء الفقرة الترفيهية، التي تتم بعد التدريب يوميًا وبشكل منتظم، إذ تجرى منافسات في كرة القدم وكرة السلة بين الكتائب، للترفيه، وكانت قمصان كرة القدم لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي توزع على الكتائب بمعرفة القوات المسلحة، وصادف أن حصلت كتيبة "35 فهد" على قميص نادي الزمالك، ولبسنا تيشرت الزمالك رغم إن النسبة الأكبر من الكتيبة أهلاوية، ومنهم صاحب الصورة الرقيب يحيى أحمد حسانين من مدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، أهلاوي وبيحب الأهلي جدًا، لكن مكنش في بيننا أي تعصب فبنلبس أي حاجة، أنا عن نفسي كنت بلبس التيشيرت رغم إني أهلاوي.

الأهلاوي صاحب فكرة دخول كاميرا للمعسكر

الكتيبة 35 فهد

وتابع صائد الدبابات، إن حسانين كان يحب التصوير، وحصل على إذن عسكري لدخول كاميرا إلى الكتيبة، خاصة أن الجنود في ذلك الوقت كانوا يحرصون على التقاط الصور التذكارية قبل المعركة وبعدها، وكان حسانين لاعب كمال أجسام، وهذا واضح في الصورة من قوة جسمه، الا أنه مريض الآن منذ سنوات، وفقد القدرة على الكلام بشكل جيد، ويذكر له تدمير 10 دبابات خلال حرب أكتوبر.







المصور حزين لعدم ظهوره مع الكتيبة

صاحب الصورة الرقيب ابراهيم

رغم مرور 48 سنة على الصورة، لا يزال إبراهيم يتذكر بعض أسماء أعضاء الكتيبة، لكنه حزين على عدم ظهوره الى جانب أفراد الكتيبة في الصورة، وقال بأسى: "أنا زعلان إني مظهرتش في الصورة رغم إني كنت معاهم، لكن مش مشكلة"، بعض من أعضاء الكتيبة لا زال على قيد الحياة والآخر منهم وافته المنية، ويتذكر صائد الدبابات أسماء من ي الصورة بقوله: "أنا فاكر من الصورة يحيى أحمد حسانين صاحب تيشيرت الزمالك، والمقدم عبد الجابر أحمد، وفؤاد الحسيني، والسادات فراج، وطلعت شتا اللي يبدي تحية العلم بيده، ورضا السيد، ومحمد رسلان، ومحمود السيد (سائق الحملة) وعبد الفضيل من الصعيد، وصلاح شاهين من محافظة بورسعيد، وأخيرًا عبد المولى السيد نصار، الذي استشهد في حرب أكتوبر، وده دليل على أن الصورة كانت قبل الحرب".

مؤرخ عسكري: إحدى صور تدريبات اللياقة

ترفيه عن الجنود بسينما

أحمد عطية مسؤول مجموعة مؤرخي 73 لأبطال حرب أكتوبر، قال لصدى البلد، إن صورة ارتداء الجندي قميص نادي الزمالك كان يحدث أثناء تدريبات اللياقة البدنية قبل الحرب، حيث كانت تنتهى التدريبات بتقسيمة مباراة كرة قدم، ويرتدي فريق تيشيرت الزمالك والفريق الآخر تيشيرت الأهلى لرفع اللياقة البدنية والترفيه عن الجنود.