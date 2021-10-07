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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدريبات شاقة.. أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس التحاقه بالجيش استعدادا لـ حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم،  كواليس التحاقه بالجيش المصري  في فترة الاستعداد لحرب  أكتوبر 1973.

 

وقال أحمد فؤاد سليم  في  حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية “، :”  عندما التحقت بالجيش كان هناك إرادة قوية للعمل بشكل علمي  من أجل الاستعداد للحرب ".

 

وتابع احمد فؤاد سليم :"  تعلمت في الجيش أشياء كثيرة غيرت في شخصيتي وقبل الجيش كنت شخص مدلل ولكن الجيش كان به نظام وتدريب جاد  وجدية في التعليم والاستعداد للحرب ".

 

واكمل احمد فؤاد سليم :"   الشعب المصري مبيعرفش يكون مذلول لحد ومينفعش يتاخد مننا ارض ولا نستعيدها مرة اخرى ".

 

ولفت احمد فؤاد سليم :" تدربنا على حرب أكتوبر مرتين وكانت التدريبات شاقة جدا تفوق أحداث الحرب نفسها "، مضيفا:"  انور السادات كان جاد جدا في التعامل   خلال فترة الاستعداد لحرب أكتوبر ".

أحمد فؤاد سليم حرب اكتوبر الجيش نصر اكتوبر اخبار التوك شو

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