انتصارات أكتوبر.. نهال طايل: عاشت مصر حرة بأبنائها المخلصين

قدمت الاعلامية نهال طايل، التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هذه الذكرى العطرة تمر علينا بالفرحة والعزة والكرامة.



وأضافت نهال طايل، في برنامجها تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الثلاثاء، أن مساء النصر والعزة والكرامة على كل المصريين لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متابعة أنه تحل علينا ذكرى حطمت جسر العدو، وسلاما على أبطال ضحوا بارواحهم.

وتابعت الاعلامية نهال طايل، أنه عاشت مصر حرة بابنائها المخلصين، وجيشنا الجيش المصري، وخير جنود على الحدود، مستدركة أنه تحيا لمن ساهم في تحقيق النصر والعزة لبلدنا مصر.