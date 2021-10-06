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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باعتراف السادات.. تامر أمين:استخدام الشفرة النوبية في حرب أكتوبر أحد أسباب النصر

البطل أحمد ادريس
البطل أحمد ادريس

اكد الإعلامي تامر أمين، أن أحمد ادريس الرجل النوبي المصري البطل الذي كان صاحب فكرة استخدام الشفرة النوبية في الاتصالات ما بين القيادات المصرية أثناء حرب أكتوبر73 كى لا يفهمها العدو الإسرائيلي.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه " أخر النهار"المذاع على قناة " النهار"، أنه بأعتراف الرئيس السادات و قيادات الجيش في هذا الوقت أن الاستقرار على هذه الفكرة " الشفرة النوبية" كان لها أبلغ الأثر في الخصوصية و السرية الذي تم بها التعليمات و القرارات و التحركات لدى الجيش المصري بعيداً عن أعين و أذان العدو، مضيفاً أن هذه الفكرة كانت واحدةً من أسباب النصر.

 

في سياق أخر، قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الإنسان المصري عندما يوضع في مواقف صعبة يعرف كيف يفكر ويخطط ويدبر ، مؤكدا أن حرب 73 أظهرت قيمة وعظمة الإنسان المصري .

وأضاف ناجي ، أن  ما حدث في نصر أكتوبر 1973 والتنمية التي تحدث الآن في مصر تدل علي قدرة الإنسان المصري وعزيمته ، مؤكدا أن العدو لم يستطع أن يقرب من قناة السويس في حرب 73.

وأوضح ناجي شهود ، أن الشعب المصري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذى وضع إسرائيل فى وضع تقوم فيه بالتوقيع على معاهدة سلام.

تحتفل مصر بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973م، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، وهنأ رموز المؤسسة الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.

 

أحمد ادريس الشفرة النوبية حرب أكتوبر73 تامر امين الجيش المصري

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