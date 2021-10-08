تحتاج ربات المنزل الي طرق مختلفة لتقديم الدجاج بقطعة وصفات مبتكرة ولذلك نقدم لكي اليوم عشر تتبيلات مختلفة للدجاج واللحمة

1- تتبيلة الزبادى والقرفة (للدجاج)

المكونات:

كوب زبادى

معلقة صغيرة مسطردة

ملعقة صغيرة كاتشب أو صلصة

٢ فصوص ثوم مفروم او معلقة صغيرة ثوم بودره

عصير بصلة صغيرة الحجم

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة كارى

نصف معلقة صغيرة سكر

فلفل اسود وملح (حسب الرغبة)

ربع ملعقة قرفة

معلقة صغيرة بابريكا

2- تتبيلة الزبادى وصلصة الباربيكيو (للدجاج)

المكونات:

كوب زبادى

معلقة كبيرة شطة (حسب الرغبة)

مقدار 2 ملعقة صغيرة خليط من الكمون والفلفل الاسود والقرفة والكزبرة

عصير ليمونة

ملح

بصلة مفرومة

٣ فصوص ثوم مفروم

ملعقتين صلصة طماطم

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقتين كبار مايونيز

معلقتين كبار زيت ذرة

3- تتبيلة الزبادى والمايونيز والمسطردة (للشيش طاووق)

المكونات:

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم أو معلقتين ك من الكاتشب

معلقة صغيرة هريسة حسب الرغبة

معلق صغيرة بابريكا وفلفل اسود

نصف معلقة ص كمون وقرفة

معلقة ك بصل بودره

ملعقتين خل

رشة ملح

كوب زبادى

معلقة ص مايونيز ومعلقة ص مسطردة

عصير نصف ليمونه

زيت ذرة

4- تتبيلة زيت الزيتون والفلفل الأحمر (للشيش طاووق)

المكونات:

نصف كوب زيت زيتون

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

5 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل اسود

ملعقة كبيرة زعتر

ربع كوب خل

ربع ملعقة كبيرة فلفل احمر

5- تتبيلة المايونيز (للحوم خاصة وأيضاً تصلح للدجاج)

المكونات:

كوب زبادى قليل الدسم

ملعقتين مايونيز

جميع البهارات المتاحة لديكِ

كاتشب ( حسب الحاجة)

عصير ليمونة

ملح وفلفل اسود

نصف كانز 7UP أو SPIRIT

6- تتبيلة الليمون والزعتر (للحوم والدجاج)

المكونات:

2 ملعقة ليمون مبشور

ثلث كوب عصير ليمون

2 ملعقة ريحان مفروم

ملعقة صغيرة مسطردة

فلفل اسود وملح

ربع ملعقة صغيرة زعتر

7- تتبيلة الصلصة الفرنسية وزيت الزيتون (تُفضل للدجاج)

المكونات:

2 حبة بصل مفروم

5 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مفرومة

فنجان خل

ملح وفلفل اسود

قرفة ناعمة

بهارات الدجاج

ملعقة زيت الزيتون

ملعقة كاتشب حار

ملعقة صلصة فرنسية

8- تتبيلة الكارى والبقدونس (تُفضل للدجاج)

المكونات:

4 ملاعق بقدونس مفروم

نصف كوب من عصير الليمون

3 فصوص ثوم مفرومة ناعما

ملعقة فلفل حلو

ملعقتان من بودرة الكاري الحارة

ربع ملعقة كمون

ملح وفلفل أسود

نصف بصلة حمراء

9- تتبيلة الزبادى والليمون (للحوم أو الدجاج)

المكونات:

كوب زبادى قليل الدسم

ملح وفلفل اسود

نصف كوب خل

عصير ليمونة

تشكيلة بهارات حسب الرغبة

صوص الصويا

10- تتبيلة صوص الصويا (تُفضل اللحوم)

المكونات:

ربع كوب صويا

ربع كأس خل

ربع كاس زيت نباتى

رشة ملح وفلفل اسود

5 فصوص ثوم مفروم

ملعقتان زنجبيل مطحون

ملاحظات عامة:

- تتبع هذه التتبيلات المختلفة نفس الخطوات، فعليكِ بتحضير المكونات وخلطهم جيداً معاً فى وعاء عميق، ثم إضافة قطع الدجاج أو اللحم الى الوعاء، مع التقليب مرة أخرى ليتشرب الدجاج أو اللحم طعم ورائحة التتبيلة جيداً، ويجب ترك الوعاء مغلقاً أو مغلفاً بكيس المطبخ البلاستيكى فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل تحضيرها للشوى للفائدة الكاملة من التتبيلة، ثم شي الدجاج أو اللحم على الشواية الكهربائية، أو شواية الفحم.