إصابة طفل بحروق شديدة داخل حضانة بمنطقة المسلة بالفيوم

أصيب طفل يبلغ من العمر عام ونصف بحريق من مادة كاوية يتم استخدامها في تنظيف الأرضيات داخل أحد الحضانات الغير مرخصة بمنطقة المسلة بسبب الإهمال وعدم وجود رعاية كافية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ من أحدي السيدات تتهم مديرة حضانة والمربية بحرق رضيعها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية بإصابة طفل رضيع ببعض الحروق في الوجهه والجسم آثار مادة كاوية تستخدم في تنظيف الأرضيات بسبب عبث الطفل وعدم وجود المربية.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم في قسم الحريق

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقررت النيابة العامة استدعاء المديرة المسئوله والمربيه للتحقيق معهما بتهمة الإهمال وإصابة رضيع بتشوهات.