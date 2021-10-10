طريقة عمل النجرسكو للشيف أميرة شنب

يعد النجرسكو من أشهى الأكلات التى يحبها الجميع ولكن لا تعرف السيدات خاصة المبتدئين فى عالم الطهى كيفية إعداده بمذاق شهى فى المنزل حيث يتطلب اعداد النجرسكو العديد من الخطوات التى تحتاج للتركيز والتدقيق.

نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير النجرسكو

مكرونة

6 صدور دجاج شرائح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب جبنة موتزاريلا

زيت

ذرة ملح

فلفل

قرفة

فلفل رومى مفروم

البشاميل

زبدة

دقيق

لبن

كريمة

ملح

فلفل

قرفة

جوزة الطيب



طريقة عمل النجرسكو

* ضعى الزيت في طاسة ساخنة وشوحي الدجاج مع التوابل ضيفى الفلفل على الدجاج ثم اخلطى الدجاج على المكرونة

* ضيفى عليها البشاميل ثم ضعى المكرونة وادخليها الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة و تقدم ساخنة

طريقة عمل البشاميل

* ضعى الزيت فى حلة مع مكعب زبدة ثم قلبي الدقيق والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود

* أضيفى عليهم اللبن و الكريمة و قلبي البشاميل على النار حتى يغلظ القوام قليلا