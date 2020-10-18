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مرأة

طريقة عمل مكرونة نجرسكو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:59 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة نجرسكو
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اسماء محمد
يعد النجرسكو  من ابرز الاكلات التى تجعل الانسان يشعر بالشبع والسعادة بعد تذوقها كما انها خفيفة نوعا ما على المعدة لذا نقدم لكم طريقة عمل نجرسكو بوصفات متعددة بخطوات مجموعة من خبراء الطهي .

نجرسكو للشيف شربيني 
مقادير نجرسكو
مكرونة
 صدور دجاج
 بصل
 ثوم
 دقيق
 لبن
 اعشاب
 مشروم
 بسلة
 زبدة
 ملح فلفل 
كريمة لباني مكعب مرقة 
طريقة عمل نجرسكو
* ضعي ماء مغلي على النار وزيت وضعي فيها المكرونة ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع بصل مفروم والدجاج

* ضيفى البسلة وملح وفلفل وكريمة اللباني ثم ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا

* ضعي زبدة في حلة على النار مع دقيق وقلبيه جيدا حتى يذوب الدقيق مع الزبدة ثم ضيفي اللبن وقلبيه

* ضيفي كريمة لباني ثم ضعي خليط المكرونة في طاجن وعليها والبشاميل وادخليها فرن ساخن لتنضج وقدميها ساخنة

طريقة عمل نجرسكو بالسجق
للشيف شربيني
مقادير نجرسكو بالسجق
مكرونة اسباجتي  أو شرائط
سجق شرقي 
فلفل ألوان 
فلفل حار 
لبن
دقيق 
كريمة لباني
مكعب مرق
بهارات مشكلة 
جبنة موتزاريلا 
زبدة
بسلة 
مشروم 
ملح 
فلفل أسود 
طريقة عمل نجرسكو بالسجق
* حمري البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار واضيفي الفلفل والسجق ويقلب الخليط

لعمل البشاميل

* تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل وضع المكرونة في بايركس ثم توضع الحشوة

* تضاف طبقة أخرى من المكرونة ثم طبقة من البشاميل والجبنة الموتزاريلا

* يضاف والملح والفلفل على النار ويترك الخليط لتمتزج كل المكونات وتدخل الفرن حتى تمام النضج
طريقة عمل نجرسكو لايت
سالى فؤاد 
مقادير نجرسكو لايت
مكرونة 
صدور دجاج مقطعة شاورما ومسلوقة 
مشروم طازج مقطع شرائح 
جبنة بارميزان مبشورة
 ملح فلفل 
جوزة الطيب بودرة 
ثوم او بصل 
البشاميل
دقيق 
لبن بودرة خالى الدسم 
مرقة منزوعة الدسم 
طريقة عمل نجرسكو لايت
* سيحى الزبدة على النار ثم ضيفى لها معلقه دقيق وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبى

* اخلطى اللبن البودر بالمرقة وضيفها جزء منها على الدقيق والزبدة وقلبى

* ضعى باقى الدقيق على اللبن المخلوط بالمرقة وقلبيهم ثم ضعيهم على الزبده والدقيق تدريجيا

* ضعى معلقه زيت على النار وشوحى بها المشروم ثم ضعى الفراخ عليه وشوحيها ضيفى الملح والفلفل وبودره الثوم

* ضعى المكرونة المسلوقة فى القالب وعليها الفراخ والمشروم ثم البشاميل والجبنة المبشورة

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