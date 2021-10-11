عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة جمعتهم..أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب

بصورة جمعتهم.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب

صدى البلد

حرص الفنان الكوميدي، أكرم حسني، علي تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب أكرم حسني معلقا من خلال الصورة: "كل سنه وأنت طيب يا هضبة".

 

وطرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "انت الحظ" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.


“إنت الحظ” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع أسامة عبد المنعم ، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس .


وكان عمرو دياب ، قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وذلك بعد طرح أغنيته "رايقة" كاملة على يوتيوب هناك .

اكرم حسني عمرو دياب عيد ميلاد عمرو دياب الهضبة عمرو دياب أعمال اكرم حسني

ترشيحاتنا

هل يجوز أخذ قرض لشراء سيارة بضمان الوديعة البنكية؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الاحتفاظ بتمثال على شكل حيوان في المنزل؟.. مستشار المفتي يجيب

سجل 73 هدفا .. أرقام وليد سليمان بـ قميص النادي الأهلي

وزير النقل : كل إمكانياتنا مُسخّرة للتعاون مع اليمن في جميع القطاعات|صور

في لقاء برئيس الهيئة| مدبولي : دفع الاستثمار دعم مباشر للاقتصاد الوطني

برلمانية: المعلم محور النهوض بالمنظومة التعليمية .. ويجب إيجاد بديل لـ التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

قناة السويس تتصدر قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ