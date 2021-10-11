بصورة جمعتهم..أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب

حرص الفنان الكوميدي، أكرم حسني، علي تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أكرم حسني معلقا من خلال الصورة: "كل سنه وأنت طيب يا هضبة".

وطرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "انت الحظ" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.



“إنت الحظ” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع أسامة عبد المنعم ، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس .



وكان عمرو دياب ، قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وذلك بعد طرح أغنيته "رايقة" كاملة على يوتيوب هناك .