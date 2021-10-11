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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. قصة غناء عمرو دياب أمام محافظ بور سعيد

عمرو دياب
عمرو دياب

يوافق اليوم الإثنين 11 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ 60، إذ ولد في مثل هذا اليوم من عام 1961 بمدينة بور سعيد لأب يعمل بشركة قناة السويس في مجال بناء السفن ووالدته تنتمي الي احدى الاسر البورسعيدية. 

نشأة عمرو دياب 

كان والد عمرو دياب،يعمل في هيئة قناة السويس كَرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن، وبجانب عمله فكان يمتلك صوتا جميلًا، وعزز لدى ابنه حب الغناء والموسيقي وشجعه علي السماع والطرب. 

وفي عام 1967 وعندما بلغ عمرو دياب ، عامه السادس اصطحبه والده ليغني في الاذاعة المحلية التابعة للمحافظة النشيد الوطني (بلادي بلادي)، ولاقي قبولا كبيرا لدي المسئولين ومن ضمنهم محافظ بورسعيد ولكن بعد قيام الحرب والنكسة اضطرت الاسرة الي العودة إلى مسقط رأس والده في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بِمُحافظة الشرقية، حتي بدأ دياب يشق طريقه بالدراسة فالتحق بمعهد الموسيقي العربية حيث أصقل موهبته.

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عمرو دياب يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده.. شاهد

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إنطلاقة عمرو دياب للغناء 

كانت محطته الاساسية عند مقابلته الموسيقار هاني شنودة حيث لحن له اول البوم بعنوان ( يا طريق) ولكنه لم يلق النجاح المطلوب ثم تلا ذلك البوم غني من قلبك ثم اغنية (خالصين).
 

شهرة عمرو دياب 

بدأت معالم الشهرة تظهر علي الفنان عمرو دياب حيث اعتبر من اهم واوائل المطربين المصريين العرب الذين نالوا تلك الشهرة والاستحسان من قبل المجتمع العربي والدولي فقد كانت له العديد من الانجازات والنجاحات منها. 
 

ألبوم عمرو دياب الجديد

من جهة أخرى، روج النجم عمرو دياب، لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه الجديد "عيّشني" من إنتاج شركة "ناي".


ونشر الهضبة عمرو دياب، بوستر أغنية "أنت الحظ" عبر حسابه بموقع "انستجرام "، وعلّق: "‎قريبا علي ميوزيك ‎اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أنت الحظ" أول ما تنزل".


"أنت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

 

أغنية رايقة

كما طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "رايقة" والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه "عيشني".

أغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

 

أغنية حلو التغيير 

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي ، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع تويتر.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص" ، "اتقل" ، و" أحلى ونص

وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر  عبر تطبيق أنغامي. 

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