مدحت العدل: عمرو دياب جزء يمثل هذا العصر وجيله وظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر.. فيديو

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن الهضبة عمرو دياب جزء لا يتجزأ من مشوار حياتي، لافتًا إلى أن أحد الكتاب، طلب منه كتابة مقال عن أغانيه وكتب المقال بعنوان "عندما يصبح لقميص الفنان نفس أهمية صوته".

وأضاف الدكتور مدحت العدل، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه في زمن الصورة اصبح مهم الشكل واللون إلى جانب الصوت، مؤكدا أن الذي يمثل هذا العصر هو عمرو دياب.

وأكمل: أن جيل جمال بخيت ومجدي النجار وابراهيم عبدالفتاح كانوا دائمًا في حرب ما يسمى بصراع الأجيال، لافتًا أن هذا الجيل كان يبحث عن من يقدم من خلال أحلمنا وأفكارنا، متابعًا أن عمرو دياب ظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر.

وأكد أن هذا الجيل من العظماء اجتمعوا مع بعض لدعم ظهور عمرو دياب ومحمد منير، لافتًا إلى أن دياب ظهر في توقيت كانت الناس بحاجة إلى تغيير، مشيرا إلى أن أغاني عمرو دياب مكتوبة لجيل عمرو دياب نفسه، قائلا: أن دياب كان أعظم وجهه تقدم من خلالها افكارك.

وتابع: عمرو دياب ظهر في مرحلة هامة للغاية في تاريخ العالم، في وقتها كان الاتحاد السوفيتي ينهار، وبالتالي لا يوجد غير القطب الواحد والنجم الواحد، إلى جانب التقاء الروئ والظرف الزماني والمكاني مع القدرات الخاصة لعمرو دياب نفسه.



