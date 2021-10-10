عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل: عمرو دياب جزء يمثل هذا العصر وجيله وظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر.. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن الهضبة عمرو دياب جزء لا يتجزأ من مشوار حياتي، لافتًا إلى أن أحد الكتاب، طلب منه كتابة مقال عن أغانيه وكتب المقال بعنوان "عندما يصبح لقميص الفنان نفس أهمية صوته".

وأضاف الدكتور مدحت العدل، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه في زمن الصورة اصبح مهم الشكل واللون إلى جانب الصوت، مؤكدا أن الذي يمثل هذا العصر هو عمرو دياب.

وأكمل: أن جيل جمال بخيت ومجدي النجار وابراهيم عبدالفتاح كانوا دائمًا في حرب ما يسمى بصراع الأجيال، لافتًا أن هذا الجيل كان يبحث عن من يقدم من خلال أحلمنا وأفكارنا، متابعًا أن عمرو دياب ظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر.

وأكد أن هذا الجيل من العظماء اجتمعوا مع بعض لدعم ظهور عمرو دياب ومحمد منير، لافتًا إلى أن دياب ظهر في توقيت كانت الناس بحاجة إلى تغيير، مشيرا إلى أن أغاني عمرو دياب مكتوبة لجيل عمرو دياب نفسه، قائلا: أن دياب كان أعظم وجهه تقدم من خلالها افكارك.

وتابع: عمرو دياب ظهر في مرحلة هامة للغاية في تاريخ العالم، في وقتها كان الاتحاد السوفيتي ينهار، وبالتالي لا يوجد غير القطب الواحد والنجم الواحد، إلى جانب التقاء الروئ والظرف الزماني والمكاني مع القدرات الخاصة لعمرو دياب نفسه.


 

عمرو دياب مدحت العدل الهضبة عمرو دياب حديث القاهرة الاتحاد السوفيتي دياب

ترشيحاتنا

مش فنان وبيقلد أحمد زكي طول الوقت.. حنان شوقي تُهاجم محمد رمضان

الرئيس الجزائري: من يمس أمن تونس سيجدنا أمامه

دوري الأمم الأوروبية.. بنزيما الأفضل بالنهائي وبوسكيتس في الأدوار النهائية

باقة 15 ألف دينار كويتي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021.. صور

فشل في الإنتحار .. شاب أمريكي يسقط من الدور التاسع ويرفض المساعدة

النشرة الاقتصادية..استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية..توجيهات رئاسية بمد الغاز المصرى للبنان..الرقابة المالية توضح الحد الأقصى لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

وليد سليمان يكشف مفاجأة عن تدخل محمد صلاح في اختيار لاعبي المنتخب..فيديو

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ