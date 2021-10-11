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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

حرص عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده ، ودشن محبى الفنان عمرو دياب هاشتاج “عمرو دياب "  عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ".

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

ويذكر ان روج النجم عمرو دياب، لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه الجديد "عيّشني" من إنتاج شركة "ناي".


ونشر الهضبة عمرو دياب، بوستر أغنية "أنت الحظ" عبر حسابه بموقع "انستجرام "، وعلّق: "‎قريبا علي ميوزيك ‎اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أنت الحظ" أول ما تنزل".


"أنت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب

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