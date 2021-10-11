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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سجل 73 هدفا .. أرقام وليد سليمان بـ قميص النادي الأهلي

وليد سليمان
وليد سليمان

قاد وليد سليمان نجم النادي الأهلي والملقب بالحاوي القلعة الحمراء إلى منصة التتويج المحلية والقارية خلال مشاركاته بقميص الشياطين الحمر.

وقدم وليد سليمان مردودا قويا منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادما من فريق انبي.

واستطاع وليد سليمان فرض امكانياته على كافة المدربين الذى تعاقبوا على تدريب النادى الأهلى وشارك فى البطولات التى توج بها أصحاب الرداء الاحمر محليا وقاريا.

وليد سليمان صرح مؤخرا أنه رفض عرضا للانضمام إلى صفوف نادى بيراميدز رغم عدم الاستعانة بخدماته من قبل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فى الآونة الأخيرة.

صدى البلد يرصد ارقام الحاوي وليد سليمان بقميص النادى الأهلى على مدار مشواره الكروي.

شارك وليد سليمان بقميص النادى الاهلي منذ انتقاله من صفوف نادي انبي إلى القلعة الحمراء فى 293 مباراة.

سجل  الحاوي وليد سليمان بقميص النادى الاهلي خلال مشاركاته المحلية والقارية 73 هدفا.

نجح وليد سليمان حاوي النادي الاهلي فى احراز 44 هدفا فى بطولة الدوري الممتاز مع القلعة الحمراء وذلك خلال مشاركته فى 171 لقاء.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006)، وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت وقتها فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

وليد سليمان لعب مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006 / 2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3 / 2 لصالح الفريق البترولى، وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحلة جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.


وفى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر وتحديداً فى نادى أهلى جدة والذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار، لكن هذه التجربة لم تكن ناجحة إلى الحد المطلوب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب، لكن سليمان استطاع ترك بصمته بإحراز هدفه الوحيد فى مرمى نادى الرائد السعودى والتى انتهت المباراة بنتيجة 3 / 2، وأيضا تمكن من مساعدة نادى أهلى جدة فى الاشتراك بمسابقة دورى الأبطال الأسيوى باحتلاله المركز الثالث فى دورى المحترفين السعودى موسم 2008 / 2009.

عاد سليمان لبتروجيت مجددًا ولعب للفريق موسما إضافيا قبل أن ينتقل لنادى إنبى ليكون إجمالى عدد المباريات التى شارك فيها سليمان مع نادى بتروجت هو 70 مباراة محلية وأفريقية استطاع من خلالها إحراز 19 هدفا من بينهم الهدف الشهير فى مرمى نادى الصفاقسى التونسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفى موسم الانتقالات الصيفية 2010 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان ومن بينهم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن العلاقة بين الناديين البتروليين حسمت الأمور لصالح إنبى الشقيق الأكبر لبتروجت.

وبعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010 / 2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم، بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

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