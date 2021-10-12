بفكر أطلقك.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

هنأ الفنان رامي جمال زوجتة بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر رامي جمال صورة رومانسية برفقة زوجتة و علق قائلا : @nariiman_n يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر وانهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجه فله كده عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم الحمد لله اننا مخلفناش لاني واثق ان ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال نهايه العالم هتبقي بدايتها من بيتنا كل سنه وانتي اول واخر واحلي وارخم حاجه في حياتي بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لاصحابه happy birthday .

وكان الفنان رامي جمال، طرح الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، واغنية "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملاين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الاغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز" بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.