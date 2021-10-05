عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليكي.. رامى جمال يطرح أجدد أغانى ألبوم «ولسه».. فيديو

صدى البلد

طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة "خليكي" وهى الأغنية السادسة من ألبومه "ولسه"، وتعاون فيها مع الشاعر  أحمد تبارك، وألحان غريب،  وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

 

وكان الفنان رامي جمال، طرح  الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، واغنية "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملاين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الاغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز" بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

رامي جمال الفنان رامي جمال نجوم ريكوردز ولسه

ترشيحاتنا

الحرمين الشريفين يزين معرض الرياض الدولي.. تفاصيل

ألوان محذوفة وأخرى جديدة.. كاديلاك تكشف عن تغييرات في XT4 لعام 2022

أعضاء هيئة التدريس أبرزها..5 فئات معفاة من الضريبة|تفاصيل

مبابي يعلن الرحيل نهائيا عن باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته المقبلة؟

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرى تنفذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

إضافة الأبناء من سن عامين فأكثر على بطاقات التموين بهذه الشروط

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

فيديو

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وأهمل مبارك عائلته.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ