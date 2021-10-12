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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يطلب الرحيل عن منتخب مصر

عصام الحضري
عصام الحضري

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن عصام الحضري طلب الرحيل عن منصبه كمدرب لحراس مرمي منتخب مصر بسبب تدخل كيروش في مهام عمله .

 

وأضاف مجدي عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية : عصام الحضري مستاء من تدخل كيروش في مهام عمله وعدم العمل بأريحية.

 

علق عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر بعد فوز منتخب مصر علي ليبيا .

ونشر  عصام الحضري صورة له برفقة محمد الشناوي ومحمد صبحي  ومحمد أبو جبل، وعلق عليها: “ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات.. ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤولية ونفس المستوى، وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة”.
 

وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أي لاعب فى كرة مشتركة.

ودفع مدرب المنتخب، بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27، وأثناء خروج محمد الشناوي ظهر عليه الغضب وعاتب عصام الحضري بأنه شارك فى مباراة اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

عصام الحضري منتخب مصر مصر ليبيا

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