بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

وجه عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة بعد إصابته أمام ليبيا، في المباراة التي أقيمت أمس، الاثنين، على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد.

ونشر عصام الحضري صورة له رفقة حراس منتخب مصر الأربعة ( محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد بسام محمد صبحي)، عقب فوز منتخب مصر على ليبيا وكتب :" الف مبروك لـ مصر و جماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و ٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات ".

تابع الحضري :" ألف سلامة عليك يا شناوي، و مبروك تألقك يا جبل و مبروك لكل الحراس صبحي و بسام وجودكم و استعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤلية و نفس المستوى وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة".

الف مبروك لمصر و جماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و ٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات 🙏❤️ الف سلامة عليك يا شناوي ، و مبروك تألقك يا جبل و مبروك لكل الحراس صبحي و بسام وجودكم و استعدادكم في اي وقت تكونوا على قدر المسؤلية و نفس المستوى وان شاء الله موفقين دايما يا رجالة 💪🙏 pic.twitter.com/5pa44prQoD — Essam El-Hadary (@ElHadary) October 11, 2021

وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أى لاعب فى كرة مشتركة.

ودفع مدرب المنتخب، بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27، وانفعل الشناوي على عصام الحضري عقب استبداله، دون الكشف عن السبب الحقيقي حتى الآن.

بلاش تحامل على الحضري.. محمد عمارة يوجه رسالة للجماهير

في سياق متصل، قال محمد عمارة، نجم الاهلي السابق، إن منتخب مصر حقق فوزا مستحقا على مضيفه ليبيا في المباراة التي جرت مساء الإثنين، بتصفيات المونديال.

وأضاف محمد عمارة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"منتخب مصر حقق فوزا مهما على ليبيا، لكن صعودنا إلى كأس العالم هو الحدث الأهم".



وأوضح أن: "البرتغالي كارلوس كيروش، فرض شخصيته على المنتخب وهذا هو المطلوب، وواضح أنه يفضل دائما ثبات التشكيل لذلك لم يُجر أي تعديلات ".

وأكمل:" اختيارات كيروش لخط الدفاع، ممتازة، ومن الواضح أنه يبحث عن ثبات هذا التشكيل خلال المباريات القادمة، ورمضان صبحي سيجد نفسه مع المدرب البرتغالي".

وواصل:" كيروش سيبني جيلا جديدا لمنتخب مصر، والدليل اعتماده على عمر مرموش، وإصراره على عناصر محددة".

وأكد :" عصام الحضري نجم كبير وقدم الكثير للمنتخب، وفي بداية مسيرته التدريبية، ولا أريد أن تتحامل الجماهير عليه، وما حدث سوء حظ للشناوي، وأبوجبل وبسام لا يقلان فنيا عن الشناوي، وأتمنى ألا يتكهن أحد بما حدث بين الحضري وحارس الأهلي".

واستطرد:" أنا أهلاوي ولا أجرؤ على توجيه أي إساءة لأى رمز من الأهلي، فالعين لا تعلو عن الحاجب".