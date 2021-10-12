موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على ليبيا

حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه ليبيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .



افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة



ويواجه منتخب مصر، منافسه أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد أنجولا يوم السبت الموافق 13 نوفمبر.

ويحتاج فريق كيروش إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

يذكر أن المرحلة الفاصلة ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا بين أبطال المجموعات الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في قطر العام المقبل.

ترتيب مجموعة الفراعنة :

المركز الأول : مصر 10 نقاط

المركز الثاني : ليبيا 6 نقاط

المركز الثالث : الجابون 4 نقاط

المركز الرابع : أنجولا 3 نقاط