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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أوصت لجنة من الخبراء الدوليين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بضرورة أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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بعد ارتفاع عدد الوفيات.. الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

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لمرضى نقص المناعة.."الصحة العالمية" توصي بجرعة إضافية من لقاحات كورونا

وقال الخبراء في جنيف إن هذا سيضمن حماية هؤلاء الأشخاص من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

وأضافوا أنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.

كوفيد19 منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد لقاح كورونا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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