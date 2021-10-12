عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة كبيرة بشأن إصابات كورونا في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت اللجنة إن جميع الحالات المسجلة قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو أي حالات وفاة بالفيروس.

txt

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

txt

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 364 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96435 ، مع بقاء عدد الوفيات عند 4636.

 

وأوصت لجنة من الخبراء الدوليين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بضرورة أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

 

وقال الخبراء في جنيف إن هذا سيضمن حماية هؤلاء الأشخاص من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

 

وأضافوا أنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

 

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

 

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد19 كورونا في الصين الصحة الوطنية الصينية

موضوعات متعلقة

مصرع 15 شخصا وفقدان 3 آخرين بسبب فيضانات شمال الصين

عقب اتهامها بالتزوير.. صندوق النقد يجدد ثقته في مديرته العامة

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

بسبب أفغانستان.. لقاء افتراضي يجمع بايدن وقادة دول العشرين

دولة عربية تعتزم إلحاق النساء بالخدمة العسكرية

اليوم.. لقاء يجمع وفدا من طالبان مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي في الدوحة

احتفالات في شوارع العراق عقب تصدر التيار الصدري للانتخابات البرلمانية.. صور

أول طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

ترشيحاتنا

مصرع 9 أشخاص وفقدان 11 بسبب الأمطار الغزيرة في الفلبين

15 دعاء للميت لا ترد.. كلمات عظيمة عن النبي محمد

دعاء المطر .. اغتنم الفرصة وردده الآن

من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

وزير التعليم: يزعجنا أي خلل إداري أو إهمال بالمنظومة.. وأتمنى نصل للكمال

منتخب مصر يصل منذ قليل للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ