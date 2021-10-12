انفراجة كبيرة بشأن إصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات المسجلة قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو أي حالات وفاة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 364 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96435 ، مع بقاء عدد الوفيات عند 4636.

وأوصت لجنة من الخبراء الدوليين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بضرورة أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال الخبراء في جنيف إن هذا سيضمن حماية هؤلاء الأشخاص من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

وأضافوا أنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.