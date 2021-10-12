الرئيس السيسي: نحتاج لمقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس السيسي، إن الهجرة غير الشرعية تعكس شكل من حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا، بمنظور مختلف، وليس منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، ولكن هناك حقوق أٌخرى كثيرة لم تتوفر بعد.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة فيشجراد مع مصر، قائلاً: "هل الدول الأوروبية مستعدة لأن تساهم وتشارك مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية حتى نصل إلى مقاربة مختلفة.

وتابع الرئيس قائلاً: "انا مش رافض أننا نناقش هذا المشروع مع الدول الأوروبية، ولكن من جانب أي مقاربة!، هل من مقاربة توفير حياة كريمة لـ 100 مليون مصري!".

ووجه الرئيس السيسي كلمته للدول الأوروبية قائلاً: "هل انتم مستعدين كأصدقاء أوروبيين وكـ دول مهتمة بحقوق الإنسان، أن توفر لنا ذلك! هل مستعدين أو تقدم لمصر نوع من التعليم الجيد لمواكبة متطلبات العصر".

وتابع الرئيس قائلاً: "هل انتم مستعدين ان انتوا تنقلوا جزء من خبراتكم في الصناعة من بلادكم لبلادنا حتى نستطيع توفير فرص عمل لأكثر من 65% من شباب الشعب المصري! .. هل انتم مستعدين تعملوا كده! .. ولا احنا بنطلب مطالب وخلاص!