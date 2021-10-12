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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأسعار نار.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن الكبيرة

إيفلين متى عضو مجلس
إيفلين متى عضو مجلس النواب

أكدت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب أن أسعار البيض والدواجن ترتبط بقانون العرض والطلب، لافتة إلى أنه ومع بدء العام الدراسي الجديد كان هناك توقع بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب عليه من قبل الأسر المصرية .

 

وطالبت" متى" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” بضرورة تشديد الرقابة على المزارع الكبيرة المخصصة لإنتاج البيض والدواجن ،مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن أدى إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف ، وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب، قائلة :"مفيش صغار مربين حاليا، والكل حاليا معتمد اعتماد كلي وجزئي على المزارع الكبيرة ، لذلك لابد من تقديم الدعم الكافي لها ، مع وجود مراقبة على الأسعار ".

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عضو زراعة النواب يكشف السبب الحقيقي لـ ارتفاع أسعار البيض والدواجن

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أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار البيض والدواجن

من جانبه تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.

 

كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

 

وأوضح هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تبريرات الحكومة لارتفاع أسعار البيض والدواجن تفتقد المنطق، لاسيما وان الحجة هي ارتفاع العلف، وإن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى خروج بعض المربين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.


وتابع: هذه الحجج في حقيقة الامر واهية وتفتقد الى الأساس العلمي، اين الرقابة على الأسواق!!، لماذا يتم ترك المواطن فريسة لارتفاع الأسعار لاسيما ونحن مقبلون على المدارس!! هل ذلك مقصود أن يتم زيادة الأسعار في هذا التوقيت لتعويض الخسائر السابقة على حساب المواطن؟!


وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، فضلا عن دعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج، إلى جانب ضرورة وقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين للزراعات العلفية.

 

 

اسعار البيض الدواجن المزارع اسعار الدواجن مجلس النواب إيفلين متى

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