استمرار الارتفاع.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 11-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 11-10 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 33 و 34 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 38- 39 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 36-38 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 26-27 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-10-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض كتكوت ساسو

كتكوت ابيض : من 11_11.25 جنيه

كتكوت ساسو : من 5.75_6 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 47-48 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 49-51 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 45 -55 جنيها.

اسعار البط اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم

البط المسكوفي من 45 -50 جنيهاً

البط المولار من 30- 35 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.