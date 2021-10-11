استمرار الارتفاع.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 11-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 11-10-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 33 و 34 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 38- 39 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 36-38 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 26-27 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-10-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض كتكوت ساسو
كتكوت ابيض : من 11_11.25 جنيه
كتكوت ساسو : من 5.75_6 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 47-48 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 49-51 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 45 -55 جنيها.
اسعار البط اليوم الاثنين 11-10-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم
- البط المسكوفي من 45 -50 جنيهاً
- البط المولار من 30- 35 جنيهاً
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.