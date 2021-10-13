السعودية.. السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر.. فيديو وصور

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق بأحد شوارع مدينة الخبر شرق المملكة، وذلك بعد تلقيه بلاغاً عن تجول الأسد بأحد شوارع المدينة.

جاء ذلك بعدما ساد الرعب بين سكان المدينة نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل وثقت تجول الأسد بين الأحياء.

#السعودية الحياة الفطرية: السيطرة على #أسد طليق بعد تلقي بلاغ عن وجوده في أحد الشوارع بمدينة #الخبر.



حيث تم التعامل مع #الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري،وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية pic.twitter.com/csagDkC4hV — خليجية نيوز (@khalejianews) October 12, 2021

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

سيطر #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن. pic.twitter.com/4CFgHqwpLJ — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 12, 2021

وأشار المركز إلى أنه تمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الحيوان المفترس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر خلاله الأسد وهو يتجول طليق في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الخبر.

لبؤة "اسد" تتجول في حي سكني ب الدمام ! pic.twitter.com/j4Xjvwmwkz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 12, 2021

فيما طالب سكان مدينة الخبر السعودية بمحاسبة المقصر في هذه الواقعة، وتطبيق القوانين النظامية بحقه، حماية للسكان من وقوع أي حوادث جراء وجود حيوانات مفترسة بين الأحياء.