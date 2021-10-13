السعودية.. السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر.. فيديو وصور

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق بأحد شوارع مدينة الخبر شرق المملكة، وذلك بعد تلقيه بلاغاً عن تجول الأسد بأحد شوارع المدينة.
جاء ذلك بعدما ساد الرعب بين سكان المدينة نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل وثقت تجول الأسد بين الأحياء.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.
وأشار المركز إلى أنه تمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الحيوان المفترس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر خلاله الأسد وهو يتجول طليق في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الخبر.
فيما طالب سكان مدينة الخبر السعودية بمحاسبة المقصر في هذه الواقعة، وتطبيق القوانين النظامية بحقه، حماية للسكان من وقوع أي حوادث جراء وجود حيوانات مفترسة بين الأحياء.