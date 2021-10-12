حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

تصدرت شائعات وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، مواقع التواصل الإجتماعي.

بينما لم تصدر حتى الآن أي بيانات أو أخبار رسمية تؤكد وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الأمر الذي يؤكد عدم صحة وفاة الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، وأن هذه الأخبار مجرد شائعة فقط.

في الوقت نفسه، لم يصدر موقع رئاسة الحرمين الشريفين وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أي أخبار بشأن هذه الشائعة، ونشرت صفحات موقع رئاسة الحرمين، أخبار وأنشطة الشيخ عبد الرحمن السديس، اليومية.

أنشطة الشيخ عبد الرحمن السديس اليوم

أهدى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددا من إصدارات الرئاسة الأخيرة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتضمنت الإهداءات فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في ١٢ مجلدًا وكذلك فهرس نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي.



كما وجه الشيخ عبد الرحمن السديس، الدعوة للمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونائبه وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي.