البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين مفخختين باتجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت الخارجية أنه اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما.

وأكدت وقوف البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في بيان اليوم الثلاثاء، إن جميع محاولات الميليشيات العبثية لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها.

وبعد ذلك، أعلنت قوات التحالف، مذ قليل، عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة مفخخة وتدميرها أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.