عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 13 أكتوبر 2021، 7 ربيع أول 1443 هجرية.

حكم انكشاف جزء من شعر المرأة أثناء الصلاة .. الأزهر يرد

هل الصلاة قبل انتهاء الأذان صحيحة أم باطلة؟ .. لجنة الفتوى تجيب

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 04:28ص
الشروق 5:54 ص
الظهر 11:41 ص
العصر 59: 02 م
المغرب 5:28 م
العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:33 ص
الشروق 6:00 ص
الظهر 11:46 ص
العصر 3:03 م
المغرب 5:32 م
العشاء 6:50 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:24 ص
الشروق 5:50 ص
الظهر 11:37 ص
العصر 2:55 م
المغرب 5:24 م
العشاء 6:41 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:16 ص
الشروق 5:40 ص
الظهر 11:29 ص
العصر 2:48 م
المغرب 5:18 م
العشاء 6:32 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:23 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 11:35 ص
العصر 2:55 م
المغرب 5:26 م
العشاء 6:38 م

الأزهر الصلاة محركات البحث صدى البلد لجنة الفتوى الصلاة قبل انتهاء الأذان مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء مواقيت الصلاة في القاهرة

موضوعات متعلقة

حدث ليلا .. حقيقة واقعة ميكروباص الساحل .. لقاء بين طالبان والاتحاد الأوروبي ..موسيماني يرفض التعليق على رحيله من الاهلي

السيطرة على تسرب غاز شارع التسعين.. وإعادة فتح نفق باقي زكي بالتجمع

الأربعاء| مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة "نصرأكتوبر ١٩٧٣.. حقائق مجهولة"

أبو سنة : نثمن جهود الدولة في تنفيذ السياسات البيئية والصحية |صور

نشرة الرياضة .. الأهلي يبحث عن بديل موسيماني .. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا .. الصحافة الإسبانية تشبه الفار بالغندور

20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

آداب المنصورة: تطعيم 60% من طلاب الكلية مع بداية العام الدراسي الجديد

محمد حلاوة: أولويتنا الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير لتحقيق رؤية الرئيس

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

فيه قبلات.. تعليق مثير من عايدة رياض على فيلم الكيت كات

وقت صلاة الفجر وفضل أدائها .. فيها تجتمع ملائكة الليل والنهار

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

أفضل صيغ الاستغفار لطلب الرزق .. رددها وترقب المعجزات

وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.. عبدالدايم: مشاركة السيمفوني نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ