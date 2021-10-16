الزملوط: تطوير مجمع التمور بالوادى الجديد بتكلفة 45 مليون جنيه

قال محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط إن المحافظة طورت مجمع التمور بأجهزة وماكينات بالتعاون مع جائزة خليفة بتكلفة تتراوح من40 الى 45 مليون جنيه لزيادة القيمة المضافة وانتاج دبس البلح والسكر السائل والخميرة والمربى والبسكويت بالبلح.

وأوضح المحافظ خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم على هامش افتتاح ملتقى الأول لتسويق التمور بمدينة الخارجة اليوم السبت"، أن المحافظة تمتلك منطقتين صناعيتين في الداخلة والخارجة بنسبة اشغال تتراوح من 50 إلى 70%.

ولفت إلى أن اي مستثمر يرغب في الحصول على ارض عليه التوجه الى هيئة التنمية الصناعية لانهاء الاجراءات ، ونرحب بكافة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن المحافظة فيها استثمارات سعودية وإماراتية وأردنية وتونسية ومغربية وجزائرية سواء في مجال التمور أو الزراعة ، لافتا الى انه خلال الملتقى الحالي لتسويق التمور بمدينة الخارجة سيتم افتتاح أول مصنع أعلاف.



واشار إلى أن المحافظة لا تمتلك مصانع ثقيلة لكن الصناعات المتوافرة تتمثل في مصانع للمياه معدنية والكرتون الخزف و الفخار والطوب بالإضافة الى ما يتراوح بين 130 الى 150 مصنع تعمل في مجال التمور وهي ما بين مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم، فضلا عن المجمعات الحرفية التى تقام في المراكز.