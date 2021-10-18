وزيرة الصناعة: مصنع الأعلاف بالوادى إضافة لحركة التنمية بالمحافظة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصنع الاغلاف الجديد يعد اضافة هامة لحركة التنمية الصناعية بمحافظة الوادى الجديد ، خاصة وان الوادى الجديد يمتلك كافة المقومات للتوسع فى محور التنمية الصناعية وبصفة خاصة فى مجالات التصنيع الغذائى والزراعى .



واشارت الوزيرة خلال متلقى التسويق الاول للتمور اليوم الاثنين الى ان استثمارات المصنع الجديد تصل الى ٥٥ مليون جنيه وحجم انتاج يصل الى ٤٠٠ طن يومى ويقع على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع.

هذا وقد تفقد الوزراء يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد احدى مزارع انتاج التمور وافتتاح واحة الحرير الى جانب تفقد مشروع الصوب الزراعية ، كما شارك فى الجولة محافظى بورسعيد والسويس ومطروح واسوان وكفر الشيخ .