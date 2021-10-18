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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بـ"المولد النبوى الشريف"

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

هنأ المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المصريين رئيسا وشعبا وحكومة والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.


وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في رسالته، "يسعدني أن أرسل أصدق آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه ، متمنيًا للأمة الإسلامية الصحة والسعادة ،داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى النبوية علينا جميعا وعلى الوطن العظيم باليمن والبركات".

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ودعا المهندس إبراهيم العربي في نص رسالته، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الشعب المصري بأن يتمسك بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعا إليها صاحب الذكرى العطرة ، مع الصدق والإخلاص والتفاني في أداء الواجب اقتداء بالرسول الكريم في العمل والكفاح حتى تظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا لشعبها العظيم.


وبعث “العربي” برسالة تهنئة خاصة لمنتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بهذه المناسبة ، ناهيًا رسالته "كلّ عام وانتم بخير"

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