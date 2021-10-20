عمره 900 سنة.. العثور على سيف عتيق في قاع البحر

استخرج غواص هاو سيف عمره 900 عام من قاع البحر يُعتقد أنه لـ أحد فرسان الحروب الصليبية قد استخدمه في السابق.

اكتشف "شلومي كاتزين" سلاح العصور الوسطى عندما كان يغوص في المياه الضحلة بالقرب من حيفا، وتم العثور على النصل الذي يبلغ طوله 130 سم مغطى بالرنقيل ولكن بشكل جيد.



قام كاتزين بتسليم السيف العتيق إلى سلطة الآثار الإسرائيلية ، حيث سيتم ترميمها ثم عرضها في النهاية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال نير ديستلفيلد ، مفتش إدارة منع السرقة في سلطة الآثار الإسرائيلية ، إن السيف كان في حالة جيدة ومصنوع من الحديد ، مما يشير إلى عمره 900 عام.

قال ديستلفيلد: "إن السيف الذي تم الحفاظ عليه في حالة ممتازة هو اكتشاف جميل ونادر ومن الواضح أنه ملك لفارس صليبي، ومن المثير أن تصادف مثل هذا الشيء الشخصي ، حيث تعيدك 900 عام إلى الوراء إلى عصر مختلف ، مع الفرسان والدروع والسيوف".

كانت الحروب الصليبية عبارة عن سلسلة من الحروب الدموية والوحشية ابتداءً من عام 1096 واستمرت قرونًا.