كلية الزراعة سابا باشا تحتفل بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر

احتفلت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية بالذكرى ال48 لانتصارات أكتوبر المجيدة " أكتوبر العزة والمجد" اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ومقدمة للطالبة ميار خالد فريق حماية البيئة والمسئولية المجتمعية سابا باشا ثم تلاوة القرآن الكريم للطالب فهمي قنديل ثم القي العميد دكتور أحمد عبد الفتاح كلمة ترحيب بالإبطال وأهمية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم .

وبدورها ألقت الدكتورة إيمان عياد كلمة ترحيب وأرسلت تحية إعزاز لأسر الشهداء وأكدت أن الشباب هم نواة النهوض بالوطن لأخذ درس من انتصارات أكتوبر وان تحدي اليوم العبور للتنمية والتقدم والتغيير على نحو يليق بتاريخنا وحضارتنا العظيمة.

وتلا ذلك إلقاء الطالب كريم الحوشي ومحمد إبراهيم شعر كلمات الرائد محمد طارق الوديع أعقبها أغنية للطالب محمد صالح(سلم على الشهداء)، ثم عرض الدكتور إبراهيم عبد الله بعض لقطات حية واقعية للبطولات والعمليات والمعارك التى قام بها الأبطال ليسرد كل بطل عن بطولاته في حرب اكتوبر المجيدة.

وكرم عميد الكلية الأبطال بالدروع وإهدائهم كتاب مميز للاحتفالات صادر عن جامعة الإسكندرية احتفالا باليوبيل الماسي لها 75.

حضر اللقاء الدكتور عادل حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسلام ابو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبعض أبطال نصر أكتوبر 1973 البطل المقاتل لواء صاعقة، علمي حسين كامل بطل معركة أبو عطوة، والبطل المقاتل، عبد الجواد مسعد سويلم الملقب بالشهيد الحى.