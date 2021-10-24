توقف عنه فورا.. أضرار لا تتوقعها للنسكافيه

يعد النسكافية من المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير، ولكن إذا كنت تعمل في بيئة عمل مليئة بالضغوط شديدة التنافسية، فمن الأفضل تجنب الكافيين لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنشاط المفرط مرة أخرى، وهذا يعتمد على حجم الكوب.

اضرار النسكافية

وبسبب احتوائه على مادة الكافيين يمكن أن يسبب النسكافية إدمانًا له، كما يمكن أن يؤدي إلى التشابه الجزيئي، ويزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم الجهازي بسبب فرط كوليسترول الدم الدوري في زيادة مستويات الأدرينالين والنورادرينالين في الدم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يسبب التبول (زيادة توتر التبول) و Nocturia (زيادة تكرار التبول في الليل) مما يؤدي إلى اضطراب النوم.

وعادة لا يوجد ضرر من شرب النسكافيه إذا كان الحد الأقصى الذي تتناوله من 1 إلي 2 كوب في اليوم بعد ذلك.

وقد تميل القهوة إلى الإضرار بعظامك، وتميل إلى إعطائك دفعة قوية لذا فإن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يجعلك شديد القلق، وفي بعض الناس يمكن أن تسبب الحموضة أيضًا.

اضرار تناول النسكافية علي الفطار

أول ما يمكنك تناوله عند الاستيقاظ هو الماء الدافئ ثم كوب واحد من النسكافيه بعد ذلك ، بعد الانتهاء من وجبة الإفطار (قد تكون ثقيلة أيضًا)، ويمكنك تناول كوب إضافي من النسكافيه.

وفي الساعة 11 صباحًا، يمكنك تناول كوب إضافي من النسكافيه إذا لم تستطع تجنب ذلك. وتأكد من تناول غدائك قبل الساعة 2.00 مساءً في المساء، ويمكنك تناول كوب إضافي من مشروبك المفضل Nescafe.

تناول العشاء في أقرب وقت ممكن وتأكد من ترك فجوة لمدة ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

وتناول طعامًا متوازنًا وأطعمة غنية بالألياف وكثيرًا من الخضار وتناول الفاكهة على معدة فارغة وليس بعد الوجبات الثقيلة.