هاتريك محمد صلاح.. ملخص أهداف مانشستر يونايتد وليفربول 0-5| فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 3 من عمر اللقاء برونو فيرنانديز استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ورد ليفربول مع الدقيقة 5 بالهدف بعدما استلم محمد صلاح الكرة بين مدافعي يونايتد ثم مرر الكرة لنابي كيتا المنطلق داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس دي خيا ثم سدد الكرة على يسار الحارس بسهولة في الشباك.

وحاول صلاح تعزيز تقدم ليفربول بالدقيقة 8، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

وأحرز صلاح ثالث الأهداف بعدما أرسل كيتا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها صلاح بتسديدة مباشرة من على القائم الأول مرت على يسار الحارس في الشباك.

وعزز صلاح تقدم ليفربول بالرابع معمقا جراح اليونايتد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وجاء هاتريك محمد صلاح من كرة مقطوعة من بوجبا في وسط الملعب ينطلق بها هندرسون ويرسلها بينية رائعة إلى صلاح الذي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بوجه القدم من فوق يد دي خيا إلى داخل الشباك

ويحتل ليفربول بهذه النتيجة وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة .