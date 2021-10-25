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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غياب دنيا سمير غانم وشيرين .. ملخص أحداث افتتاح ملتقى القاهرة الدولى

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

أقيم اليوم حفل افتتاح  ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة في الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل  سمير غانم، حيث أقيم الافتتاح  بمسرح المتحف القومى للحضارة المصرية.

 

وعلى هامش الافتتاح تم تكريم عددا من نجوم الفن ومنهم ، النجم صلاح عبد الله ، المخرج تامر كرم، والفنان الإماراتى عبد الله مسعود وفتحي عبد الوهاب .

 

جمال سليمان : سعيد كوني عضو في لجنة تحكيم المهرجان:

أعرب الفنان جمال سليمان، عن بالغ سعادته لمشاركته في لجنة تحكيم العروض المسرحية بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة، الذي بدأ فعالياته اليوم بحفل الافتتاح في المتحف القومي للحضارة.

 

قال جمال سليمان خلال كلمته في حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح، إنه سعيد بمشاركته في هذا المهرجان، مضيفا: شرف لي أن أكون جزءً من فعالية لطلاب الجامعة وهذا يذكرنى ببداية مشواري الفني.

غياب دنيا سمير غانم:

 

وغابت الفنانة دنيا سمير غانم عن حضور تسلم جائزة والدها الفنان الراحل سمير غانم وذلك خلال  الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والتي تحمل اسم والدها سمير غانم.

و تسلم  نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى تكريم اسم الراحل الفنان سمير غانم، بدلا من دنيا التي فضلت عدم الحضور .

 غياب شيرين:

غابت الفنانة شيرين أيضا  عن تكريمها ضمن حفل افتتاح الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ، حيث لم توضح إدارة الملتقى سبب غياب الفنانة عن التكريم.

افتتاح المهرجان:

 

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة لملتقي المسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل اليوم "الأحد" بالمتحف القومي للحضارة، حيث تتواصل فعالياته طوال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري . 

 

دورة الملتقى هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقي وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحي عاصي.

 

 

يشارك في الملتقى بدورته الثالثة ، ١٢ عرضا مسرحيا، ١٠ عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

 

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

 

 لجنة التحكيم:

تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من  السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الفنان الراحل سمير غانم مسرح المتحف القومى صلاح عبد الله اشرف زكي

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