بصورة صباحية.. وائل جسار يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

نشر النجم وائل جسار صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق وائل جسار علي الصورة قائلًا:" صباح الخير لأغلي الناس ".

يذكر ان أحيا النجم وائل جسار واحدة من اقوى حفلاتة فى "كندا "يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من النشاط الفني خلال شهر أكتوبر الذى يحيى خلاله 4 حفلات غنائية في" كندا " والتي سيمتع الجمهور هناك خلالها بباقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى وسط حضور كبير من جمهوره.

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.