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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي .. 10 آلاف جنيه مكافأة لعلماء جامعة الزقازيق المدرجين ضمن الأفضل عالميا

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي
 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسلسل الشائعات مازال مستمرا ومازال البعض يتداول المعلومات المغلوطة


افتتاح مبنى إداري تعليمي ملحق بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

 

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء المبنى الإدارى التعليمى الملحق بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية ، وكلاء الكلية ، رؤساء الأقسام ، أعضاء هيئة التدريس بالكلية


افتتاح تجديدات مبنى على محمود طه بمدينة الأمل جامعة المنصورة


افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء مبنى على محمود طه بمدينة الأمل بالجامعة بعد انتهاء عملية إحلال وتجديد المبنى بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة.


 

10 آلاف جنيه مكافأة لعلماء جامعة الزقازيق المدرجين ضمن الأفضل عالميا


قرر مجلس جامعة الزقازيق فى جلسته رقم 545 صرف مكافأة عشرة آلاف جنيه لـ 43 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، تقديراً لدورهم المتميز فى مجال النشر الدولى مما يساهم فى ارتفاع تصنيف الجامعة فى التصنيفات الدولية.


 

احتفالية بجامعة الفيوم لتكريم ٢٠٠ ريادي من الطلاب


شهد أ.د محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه أ.د عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وأ.د سناء هارون، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة الأسبق، والمدير التنفيذي لمكاتب التايكو بالجامعة، وأ.د عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ود. وائل طوبار، مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وأ. هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وعدد من العاملين بالجامعة والطلاب المكرمين.

 

تعليم قنا يستعين بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز في المدارس


قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيع الخريجات المتقدمات للخدمة العامة على الإدارات التعليمية للاستعانة بهن في سد العجز بحسب المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى  إمكانية سد العجز لذات التخصص من مرحلة إلى أخرى داخل نفس الإدارة التعليمية في إطار التدابير المتبعة لسد العجز .


تسجيل طلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة أونلاين عبر هذا الرابط


أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، فتح باب تسجيل طلاب الدراسات العليا بالكلية بشكل الكتروني من خلال الرابط الآتي


افتتاح المقر الجديد لمكاتب أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنصورة


افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك بحضور الدكتور شريف خاطر  عميد كلية الحقوق ،  وكلاء الكلية ،  رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

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