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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا يستعين بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز في المدارس

اجتماع بمديرية التربية
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيع الخريجات المتقدمات للخدمة العامة على الإدارات التعليمية للاستعانة بهن في سد العجز بحسب المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى  إمكانية سد العجز لذات التخصص من مرحلة إلى أخرى داخل نفس الإدارة التعليمية في إطار التدابير المتبعة لسد العجز .

جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية و مديري إدارات التنسيق بالمديرية.
 

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و أوضح خالد ، بأن الاجتماع تناول حصر العجز و الزيادة بالتخصصات المختلفة داخل الإدارات التعليمية وفق ما انتهت إليه توجيهات المواد الأساسية.

 

ونبه وكيل وزارة التربية و التعليم بـ قنا ، على إلغاء تكليف أي من التخصصات التي بها عجز إلى دواوين الإدارات و توزيعهم على المدارس.

 

و شدد خالد ، على تخصيص الفترة الأولى من يوم العمل للمتابعة الميدانية و العودة للمكتب لإنهاء العمل المكتبي و استقبال أصحاب الشكاوى مع التحلي بالمرونة و ضبط النفس و استيعاب أصحاب المطالب المشروعة.

اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بـ قنا

 

قنا التعليم الصحة التصامن سد العجز الخدمة العامة الإدارة التعليمية

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