مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 27 أكتوبر 2021، 20 ربيع أول 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 04:37 ص

وقت الشروق 06:04 ص

موعد آذان الظهر 11:39 ص

موعد آذان العصر 2:49 م

موعد آذان المغرب 5:14 م

موعد آذان العشاء 6:31 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 04:42 ص

وقت الشروق 06:10 ص

موعد آذان الظهر 11:44ص

موعد آذان العصر 2:52م

موعد آذان المغرب 5:17 م

موعد آذان العشاء 6:36 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 04:33

وقت الشروق 06:00

موعد آذان الظهر 11:35 م

موعد آذان العصر 2:44 م

موعد آذان المغرب 5:09 م

موعد آذان العشاء 6:27 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 04:24 ص

وقت الشروق 05:49 ص

وقت صلاة الظهر 11:27ص

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 04:29 ص

وقت الشروق 05:51 ص

موعد آذان الظهر 11:33 ص

موعد آذان العصر 2:47 م

موعد آذان المغرب 5:14 م

موعد آذان العشاء 6:27 م