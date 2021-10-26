يقدم موقع صدى البلد الاخباري لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26-10-2021 نظرا لما تمثله من أهمية كبيره للمسلمين.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم 26-10-2021

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 04:36

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 2:48

أذان المغرب : 5:12

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 4:43

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:54

أذان المغرب: 5:18

أذان العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 04:35

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 2:51

أذان المغرب : 5:15

أذان العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 4:32

الشروق 5:59

آذان الظهر 11:35

آذان العصر 2:45

آذان المغرب 5:10

آذان العشاء 6:28

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:24

الشروق 5:48

صلاة الظهر 11:27

صلاة العصر 2:40

صلاة المغرب 5:05

صلاة العشاء 6:21

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 4:29 ص

الشروق 5:51

آذان الظهر 11:33

آذان العصر 48: 2

آذان المغرب 5:15

آذان العشاء 6:28