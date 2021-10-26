يقدم موقع صدى البلد الاخباري لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26-10-2021 نظرا لما تمثله من أهمية كبيره للمسلمين.
مواقيت الصلاة في مصر اليوم 26-10-2021
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 04:36
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 2:48
أذان المغرب : 5:12
أذان العشاء: 06:30
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 4:43
أذان الظهر: 11:45
أذان العصر: 2:54
أذان المغرب: 5:18
أذان العشاء: 6:37
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
أذان الفجر: 04:35
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 2:51
أذان المغرب : 5:15
أذان العشاء: 6:31
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
أذان الفجر 4:32
الشروق 5:59
آذان الظهر 11:35
آذان العصر 2:45
آذان المغرب 5:10
آذان العشاء 6:28
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:24
الشروق 5:48
صلاة الظهر 11:27
صلاة العصر 2:40
صلاة المغرب 5:05
صلاة العشاء 6:21
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 4:29 ص
الشروق 5:51
آذان الظهر 11:33
آذان العصر 48: 2
آذان المغرب 5:15
آذان العشاء 6:28