ياسمينا العلواني تكشف سبب غيابها بعد ألبوم "ايه اللي فيها مش فيا"

حلت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة.

قالت ياسمينا العلواني ، إن سبب غيابها بعد الألبوم الأول لها «ايه اللي فيها مش فيا»، هو ظهور جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تتخوف من العدوى، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي حدث للشركة التي سوقت للألبوم.

وأضافت ياسمينا العلواني ، إن الغالبية كانت مختفية خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تستعد للعودة بأعمال جديدة في الفترة المقبلة.

الظهور بالحجاب

وردت ياسمينا العلواني على الجدل الذي أثير بعد صورتها بـ الحجاب ، وإتهام البعض لها بأنها تبحث عن التريند، قائلة: «الناس دايما بتتكلم ويستحيل يتفقوا على حاجة لكن من حقي أقول الحقيقة»، مشيرة إلى أن صورة الحجاب التقطت لها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، أي قبل 3 أشهر من تصدرها التريند.

وأضافت ياسمينا العلواني: «أنا بحب الصورة دي، وعمري ما قصدت أطلع تريند ولكني اتفاجأ كل فترة بأني طلعت تريند»، لافتة إلى أن هناك مسئولين عن صفحات السوشيال ميديا، وأنهم استخدموا هذه الصورة لأنها حلوة، كما أنها أخر صورة تم إلتقاطها لي قبل الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت ياسمينا : «كتبت دعاء على الصورة احترامًا للحالة النفسية التي كنت فيها بسبب كورونا وكانت صورة الحجاب هي الأنسب للمنشور»، مشيرة إلى أنها كانت نائمة في هذا التوقيت، وتفاجأت بعد الاستيقاظ أنها أصبحت تريند.

وأشارت ياسمينا إلى أنه قبل صورة الحجاب كانت تلمح بأنها مصابة بـ كورونا ولكن لم تكتب بشكل مباشر، لافتة إلى أنها لو أرادت إثارة ضجة حولها كانت فعلت ذلك من فترة وكل فترة، معلقة: «لو عاوزة أطلع تريند هطلع كل 3 أيام تريند ليه أستنى كل سنتين أطلع تريند».

وحول تأخرها في الرد على الجدل المثار، قالت ياسمينا إنها في ذلك الوقت كانت تتلقى محاليل طبية، وكانت لا ترى الموبايل، وبعدما شعرت بالتحسن قامت بالرد فورًا على ما قيل، وعلقت: «قذارة لو هدخل الدين والحجاب في لعبة التريند .. دي لعبة يستحيل أدخل نفسي فيها».

معاناة ياسمينا العلواني مع كورونا

تحدثت الفنانة ياسمينا العلواني عن أزمة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت لا تتوقع حجم الجائحة، حيث كان الجميع يتعامل معها بالكوميكسات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت ياسمينا العلواني ، انها حينما أصيبت بفيروس كورونا شعرت بمدى صعوبة الأزمة، فكانت تشعر بصعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليها على مراحل، حتى تعافت تماما منه خلال الفترة الماضية.

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت ياسمينا العلواني خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب.

كما كشفت ياسمينا العلواني ، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

أحدث أعمال ياسمينا العلواني

وكان احدث أعمال المطربة الشابة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".