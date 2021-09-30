ياسمين العلواني تعلن تعافيها من فيروس كورونا

كشفت المطربة الشابة ياسمين العلوانى عن تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها بموقع تويتر.

وكتبت ياسمين علوانى :"الحمدلله باى باى كورونا".

كشف ناصر العلواني ، والد الفنانة الشابة ياسمينا العلواني في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة ارتداء ابنته الحجاب وسبب الأزمة التي حدثت .

وقال والد ياسمينا :" ابنتي أصيبت بفيروس كورونا منذ أسبوعين ، ويجب على الناس أن ينظروا إلى تدويناتها منذ يوم 13 سبتمبر الماضي ، وهيفهموا الموضوع كويس".

وأضاف :" الموضوع واضح جدا وابنتي لم تتعمد الشو أو خداع أحد ، هي مصابة بفيروس كورونا وعندما تحسنت حالتها كتبت ذلك والناس فهمت غلط ".

واختتم والد ياسمينا:" ابنتي حاليا تتعافى من فيروس كورونا وحالتها تتحسن والحمد لله ، وستجري مسحة للتأكد من تعافيها تماما من الفيروس".

الأوان لسه مجاش.. ياسمينا العلواني تفجر مفاجأة بعد الظهور بالحجاب

نشرت المطربة الشابة ياسمينا العلواني ، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضحت خلالها بعض الأمور المتعلقة بالجدل المُثار بعد ظهورها بالحجاب، وحقيقة اعتزالها.

وكتبت ياسمينا العلواني ، تغريدتين عبر تويتر، أوضحت في الأولى أنها لم ترتدِ الحجاب، وسبق وظهرت به عدة مرات، ولكنها تتفاءل بالظهور به، مؤكدة أن التعليق الذي كتبته على صورتها بالحجاب يخص تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في تغريدة ياسمينا العلواني الأولى على تويتر: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابة أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

وكتبت ياسمينا العلواني ، في التغريدة الثانية على تويتر: «شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا».