نشرة المحافظات.. زوج يضرب زوجته بوحشية ويكسر لها 20 ضلعا.. وانطلاق مسابقة ملكة جمال العالم بشرم الشيخ

ض

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

تجرد زوج من كل مشاعر الإنسانية واعتدى بالضرب المبرح علي زوجته في محافظة الاسماعيلية ، وهو ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة. وعظ الإسماعيلية تختتم المرحلة الثانية من برنامج "قدوة وقيادة" تقول شقيقة المجني عليها:" اختى متعذبة من جوزها، ربطها ٣ أيام في البيت

انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم والتي فازت بتنظيمها المدينة بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية حول العالم .. يتنافس على اللقب 74 متسابقة من ملكات الجمال بمختلف الدول

شيع اهالى قرية الدنك التابعة لمركز دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية جنازة محمد ياسر خفير بمركز دكرنس اثر اصابته بطلق ناري بالقدم أدى الى وفاته.

نفى الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه

أنهت مديرية أمن البحر الاحمر اليوم، خصومة ثأرية بين ابناء قبيلتي «االشيخ عيسي- الطويرات» بمدينة الغردقة.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال تفقده مدرسة التجارة الثانوية ببورفؤاد، التي تم فيها تداول فيديو لفتاتين بالمطواة

لقيت طفلة مصرعها عقب تعرضها للإصابة في حريق بعد نشوبه في منزل الأسرة بقرية الكلح شمال أسوان أول أمس نتيجة ماس كهربائي .

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، قرارا بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لهتك عرض فتاه تحت السن مستغلا حداثه سنها واقامة علاقة عاطفية معها ونتج عنه حمل