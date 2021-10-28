نشرة المحافظات.. زوج يضرب زوجته بوحشية ويكسر لها 20 ضلعا.. وانطلاق مسابقة ملكة جمال العالم بشرم الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:
كسر لها 20 ضلعا.. زوج يضرب زوجته بوحشية في الإسماعيلية |تفاصيل صادمة
تجرد زوج من كل مشاعر الإنسانية واعتدى بالضرب المبرح علي زوجته في محافظة الاسماعيلية ، وهو ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة. وعظ الإسماعيلية تختتم المرحلة الثانية من برنامج "قدوة وقيادة" تقول شقيقة المجني عليها:" اختى متعذبة من جوزها، ربطها ٣ أيام في البيت
انطلاق فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم بمدينة شرم الشيخ
انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم والتي فازت بتنظيمها المدينة بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية حول العالم .. يتنافس على اللقب 74 متسابقة من ملكات الجمال بمختلف الدول
تشييع جثمان خفير بـ الدقهلية استشهد على أيدى خارجين عن القانون
شيع اهالى قرية الدنك التابعة لمركز دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية جنازة محمد ياسر خفير بمركز دكرنس اثر اصابته بطلق ناري بالقدم أدى الى وفاته.
حقيقة انخفاض حركة التداول في ميناء الإسكندرية
نفى الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه
"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين قبيلتي "االشيخ عيسي والطويرات" في الغردقة
أنهت مديرية أمن البحر الاحمر اليوم، خصومة ثأرية بين ابناء قبيلتي «االشيخ عيسي- الطويرات» بمدينة الغردقة.
بعد تهديد طالبة بالمطواة في المدرسة.. أول تعليق من محافظ بورسعيد
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال تفقده مدرسة التجارة الثانوية ببورفؤاد، التي تم فيها تداول فيديو لفتاتين بالمطواة
مصرع طفلة بعد تعرضها للإصابة في حريق بمنزل أسرتها بأسوان
لقيت طفلة مصرعها عقب تعرضها للإصابة في حريق بعد نشوبه في منزل الأسرة بقرية الكلح شمال أسوان أول أمس نتيجة ماس كهربائي .
حبس عامل استدرج فتاه قاصر لمحل سكنه في الإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، قرارا بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لهتك عرض فتاه تحت السن مستغلا حداثه سنها واقامة علاقة عاطفية معها ونتج عنه حمل