حقيقة انخفاض حركة التداول في ميناء الإسكندرية

نفى الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه تفيد بأن هيئة ميناء الإسكندرية شهدت تراجعا في أعداد السفن بواقع ٣٠% منذ تطبيق المنظومة الجمركية للتسجيل المسبق للشحنات.

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وأكد شاهين، في بيان ظهر اليوم الخميس، أن هذه التصريحات التي نسبت إليه عارية تماما عن الصحة.

وأهاب شاهين بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص ميناء الإسكندرية والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة.

وأكد شاهين اليوم أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم يخت ثمنه ٦٠٠ مليون دولار تم صنع واحد فقط منه فى العالم.