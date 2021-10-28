مع بدء جلسات المحاكمة.. القصة الكاملة لغرق سيف داخل حمام السباحة بنادي الأوليمبي

تبدأ محكمة جنح باب شرق في الإسكندرية أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في وفاة السباح سيف إسلام، داخل حمام السباحة بنادي الأوليمبي السكندري، بعد أكثر من 80 يومًا قضاها سيف داخل العناية المركزة.



وبدأت الواقعة بحادثة مفجعة داخل النادي الأوليمبي السكندري، حين تعرض سيف إسلام، 7 سنوات، لحادث غرق داخل حمام السباحة بالنادي، أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي العريق، وبعد 80 يومًا في غيبوبة بالعناية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة، رحل سيف عن عالمنا، تاركًا الحسرة لوالديه على وفاة ابنهما فلذة كبدهما.



سيف إسلام، اختفى أثناء تدريبه عن الأعين أثناء التدريبات، وبعد البحث عن الطفل، عُثر عليه في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس.

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وعقب وفاة سيف، أعلن نادي الاوليمبي الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة الطفل سيف إسلام لاعب السباحة بإيقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من غداً.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، اتهم إسلام السيد، والد سيف، إدارة النادي بالإهمال، والتقصير الشديد في حماية ابنه، متسائلاً "أين كان المدربون والمنقذون أثناء الحادث."

وأعلن دخوله في اعتصام جزئي رفقة زوجته، أمام أبواب النادي، حتى معرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة ابنه، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن الحادث.

وأشار إلى تعدي زوجة المدير التنفيذي للنادي على والدة سيف أثناء اعتصامها أمام النادي، مما أضطره لإقناعها بالرحيل، مؤكدًا أنه لن يغادر المكان حتى معرفة ما حدث بالواقعة بالتفصيل.

وأكد والد سيف إلى تكرار الحادث من قبل، فماذا ننتظر حتى يقع حادث أخر أو حتى يكون هناك غريق جديد، وناشد وزير الشباب والرياضة بمقابلته والاستماع إلى شكواه.

وقد أعلن النائب طارق السيد رئيس مجلس ادارة النادي الأوليمبي وقف التدريبات بحمامات السباحة لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق الطفل "سيف إسلام".

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي تنتظر نتائج تحقيقات النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح نحو المتسبب في الغرق، بالرغم من أن الطفل سيف يعتبر من أمهر السباحين في النادي في هذه الفئة العمرية.

وعقب مناشدته مقابلة الوزير، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والد الطفل سيف، حيث قدم وزير الشباب والرياضة خالص تعازيه لوالد الطفل، داعياً المولي، عز وجل، أن يلهم أسرة الطفل وذويه جميل الصبر والسلوان، مرحباً بإطلاق اسم الملاك البرىء "سيف إسلام" على حمام سباحة النادي.

وعقب الحادث، قررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري. كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

واتهمت النيابة 10 مسؤولين بالنادي باتهامات القتل خطأ والتزوير في القضية رقم 14063 لسنة 2021 جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.