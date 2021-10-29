اليوم.. رحمة رياض تحيي حفلا فى بغداد بـ مهرجان بابل

تحيى المطربة رحمة رياض حفلا غنائيا فى بغداد ضمن فعاليات مهرجان بابل اليوم على مسرح سندباد لاند.

وتقدم رحمة رياض عديد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور العراقى منها بعض الاغانى القديمة والحديثة.

وكان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط الفنانة العراقية رحمة رياض فجأة فاقدة للوعي أثناء حضورها لـ مهرجان «موريكس مور» الموسيقي برفقة زوجها.

تعرض حضور حفل مهرجان موريكس مور للذعر بعد تعرض الفنانة العراقية «رحمة رياض» للإغماء المفاجئ، وتم استدعاء الصليب الأحمر لإسعافها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، ورجح البعض إلى أن سبب سقوطها قد يرجع إلى الإرهاق وقلة النوم والأكل.

فقد حضرت الفنانة العراقية الشهيرة إلى الحفل فور وصولها المطار، مما تسبب في إرهاقها وتعرضها الإغماء المفاجئ

وقد حاول زوجها الممثل العراقي ذو الجنسية الأمريكية «ألكسندر علوم» وعدد من الحضور مساعدتها، وتم نقلها إلى سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

كانت رحمة قد أعلنت خطبتها إلى ألكسندر علوم في مايو الماضي، ونشرت صور لهما عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، وكتبت "باركولي".

ثم عقد الثنائى قرانهما في أغسطس الماضي وسط حضور عائلاتهما والأصدقاء.